يسافر الفنان محمد منير، إلى النمسا، مساء الآربعاء 29يوليو، وذلك للمشاركة بإحياء حفلين ضمن فعاليات المهرجان الموسيقى الخيرى “أيام أفريقيا فى فيينا” المقام بالفترة من 31يوليو إلى 16أغسطس.
> منير يحى بالمهرجان حفلين أيام 1،2أغسطس بمشاركة فريق “ديزدينتن_Dissidenten” بصحبة صديقه الموسيقار الألمانى رومان بونكا،ويقام الحفل الأول فى فيينا ،والثانى فى ميونيخ.
الأسبوع المقبل.. محمد منير يحى حفلين بمهرجان «أيام أفريقيا فى فيينا»
يسافر الفنان محمد منير، إلى النمسا، مساء الآربعاء 29يوليو، وذلك للمشاركة بإحياء حفلين ضمن فعاليات المهرجان الموسيقى الخيرى “أيام أفريقيا فى فيينا” المقام بالفترة من 31يوليو إلى 16أغسطس.