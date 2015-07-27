عكاشة للقاضى: «بقالى 4 سنين ممنوع من السفر بسبب الإخوان هل هذا جزائي؟»

استمعت محكمه جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إلى المتهم توفيق عكاشة رئيس قناة الفراعين فى ثانى جلسات محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و24 متهما آخرين ما بين محامين وصحفيين ونشطاء وأشخاص ينتمون لجماعة الإخوان، وذلك لاتهامهم بإهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

وقال عكاشة للقاضي،: “أنا بقالى 4 سنوات ممنوع من السفر فى قضية الإخوان اتهمونى فيها، والقضية الماثلة اليوم منذ عام ونصف”، مضيفًا أنه يريد أن يسافر يوم الخميس للعلاج، وأنهى حديثه قائلا: “هل هذا جزاءئى؟”.

عقدت الجلسة برئاسه المستشار أحمد عبد الوهاب شحاته و عضويه المستشارين مدحت فاروق خاطر ومسلم عبد الوهاب مسلم.

كانت النيابة العامة قد اتهمتهم بأنهم أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر، بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتصريحات وأحاديث إعلامية تبث الكراهية والازدراء لرجال القضاء.