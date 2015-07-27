الأردن: لا تدفق لمقاتلين أجانب إلى سوريا

أكد وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومنى اليوم الاثنين على عدم وجود تدفق لمقاتلين أجانب عبر الأردن إلى سوريا.

جاء ذلك على ردا على سؤال لصحيفة (الغد) الأردنية حول تصريحات الرئيس الأمريكى باراك أوباما الأخيرة التى قال فيها "إن بلاده تتعاون مع الأردن وتركيا لخلق بيئة مواتية لإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا".

وقال المومنى "لا يوجد تدفق لمقاتلين أجانب" ، مضيفا "إن الحدود محمية من جانب واحد فقط مما ضاعف العبء على قواتنا المسلحة ، مؤكدا على أن موقف المملكة ثابت منذ بداية الأزمة السورية وهو مع ضرورة وجود حل سياسى لها.

وكان أوباما قد قال قبل أيام فى مقابلة مع قناة (بى بى سي) البريطانية "إن بلاده لا تتعاون مع تركيا والأردن ودول أخرى من أجل تضييق الخناق على تنظيم داعش وحسب بل وتسعى لخلق بيئة مواتية لإيقاف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا"..مضيفا "قطعنا شوطا بهذا الخصوص وعلينا القيام بالمزيد".

جدير بالذكر أن الحدود الأردنية السورية - التى يبلغ طولها 378 كم - تشهد حالة من الاستنفار العسكرى والأمنى من جانب السلطات فى الأردن عقب تدهور الأوضاع فى سوريا يتخللها عشرات المعابر غير الشرعية التى يدخل منها اللاجئون السوريون إلى أراضى المملكة.

والمعروف أن الولايات المتحدة الأمريكية تقود تحالفا دوليا ضد تنظيم (داعش) الإرهابى بمشاركة حوالى 60 دولة عربية وأجنبية ، فيما بدأت فى شن أولى ضرباتها الجوية ضده التنظيم بالعراق خلال أغسطس 2014.