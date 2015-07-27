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وكالة إيرانية تزعم: استدعاء البحرين سفيرها من طهران جاء بطلب سعودى

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وكالة إيرانية تزعم: استدعاء البحرين سفيرها من طهران جاء بطلب سعودى وكالة إيرانية تزعم: استدعاء البحرين سفيرها من طهران جاء بطلب سعودى
زعمت وكالة فارس الإيرانية على لسان مصدر بحرينى أن استدعاء السلطات البحرينية سفيرها من طهران جاء بطلب من .

وكانت البحرين قد استدعت أول أمس السبت سفيرها فى طهران للتشاور بسبب استمرار التصريحات العدائية من قبل المسئولين الإيرانيين تجاه المملكة وعدم الالتزام بالقوانين والأعراف الدولية وميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامى.

وقال مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشئون البرلمانية، حسن قشقاوى، إن استدعاء السفير البحرينى لدى طهران من قبل حكومته للتشاور، ولا يعنى قطع أو خفض مستوى العلاقات.

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مصر 365

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