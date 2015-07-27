تنظيم مسابقة «ملكة جمال البساطة» لفتيات المقابر

قالت سمر فواد عضو حملة “مين بيحب مصر” والمرشحة السابقه لـ “ملكة جمال بدينات العرب” إن الحملة قررت تنظيم مسابقة لملكة جمال البساطة وهذة المسابقة ستكون معنية بالفتيات الذين يسكنون المقابر نظرا للظروف المعيشية، مشيرة إلي أن معايير الاختيار تعتمد على قدرتها على التعليم وثقافتها رغم بساطتها فى معيشتها.

وأضافت فواد أنه بالرغم من ضعف الامكانات المادية وصعوبة ظروف المعيشة فإن سكان المقابر الذى وصل عددهم الى 6 مليون مواطن فى مصر يصل متوسط الانجاب بينهم بين 7 و10 أطفال، وذلك بسبب ايمانهم بالقدر واستخدام الاطفال كمصدر للرزق عن طريق التسول والارشاد لطرق المقابر والعمل ببعض المهن الحرفية المجاورة للمقابر.

وأوضحت فواد أن سكان المقابر يتزوجون من اقاربهم وذلك بسبب خجل الفتيات من الاشارة الى مكان سكنهن أو عنوان بيوتهن مما يقلل فرص الزواج من خارج الأحواش، وانهم دائما يشيرون الى المنطقة التي يقع فيها الحوش حتى يتمكنوا من تكوين صداقات وعلاقة قوية.

وأضافت أن سكان المقابر يعانون من مشاكل كثيرة منها المشاكل النفسية المترتبة على احساسهم الدائم بالخوف بسبب ما يرونه يوميا من عنف وجرائم حيث يمر اللصوص وتجار المخدرات والخاطفون على المقابر للاختفاء، كما يواجه سكان المقابر مشاكل أخرى مع أصحاب الأحواش الأساسيين بخلاف مشاكلهم مع الشرطة حيث ان بعض معتادي الاجرام يستخدمون الاحواش في ممارسة جرائمهم