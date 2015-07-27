بالصور.. حملة أمنية مكبرة بمنطقة الرويسات فى شرم الشيخ

شنت الأجهزة الأمنية بجنوب سيناء حملة أمنية موسعة اليوم الاثنين بمنطقة الرويسات بشرم الشيخ بناء على توجيهات اللواء مجدى موسى مدير الأمن، بتكثيف الحملات التفتيشية بالمديرية، فقد قامت حملة تفتيشية مكبرة بمدينة شرم الشيخ بمنطقة الرويسات أشرف عليها العميد محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى.

واستهدفت الحملة تحقيق التواجد الأمنى بالشارع بوضع خطة محكمة تستهدف أحكام القبضة الأمنية بالمديرية، وأشرف عليها اللواء محمد خريصة مدير إدارة البحث الجنائى، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط الآتى فى مجال ضبط القضايا الجنائية: تم ضبط عدد (3) قضايا اتجار مخدرات.

>وفى مجال قضايا المرافق تم تحرير (20) محضر إشغال طريق، وتم تحرير (41) محضر إزالة فورية، وتم تحرير (11) محضر إدارة محل بدون ترخيص، وتم تحرير (5) محضر بائع متجول، وتحرير (13) محضر عدم حمل شهادة صحية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم سحب عدد (46) رخصة.

> فى مجال فحص المبانى تحت الإنشاء، تم فحص وحصر عدد (53) مبنى تحت الإنشاء.

> فى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد(21) حكم.

>وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإحالتهم إلى النيابة العامة التى تولى التحقيق.



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