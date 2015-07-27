كثافة الإقبال على سحب كراسات الشروط لأراضى العاشر من رمضان لليوم الثانى

شهد مقر فرع بنك الإسكان والتعمير بصيدناوى وسط مدينة العاشر من رمضان إقبالا كثيفا من الأهالى وبعض قاطنى محافظة الشرقية لليوم الثانى، لحجز وسحب كراسات الشروط لـ494 قطعة أرض، بالمدينة، بمساحة 209 أمتار، وسعر المتر 700 جنيه بسعر إجمالى للأرض 146300 جنيه.

وامتدت طوابير الأهالى حتى خارج مقر البنك رغم أنه تم تعليق إعلانات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وأنه يمتد الحجز وشراء كراسة الشروط وحتى 20 أغسطس بمقدم حجز 25 ألف جنيه.

جدير بالذكر أن قطع الأراضى ستكون فى المرحلة الخامسة من مدينة العاشر من رمضان وسحب كراسة الشروط ودفعة جدية الحجز ستكون من فروع بنك الإسكان والتعمير، ثم بعد ذلك سيتم إجراء قرعة يدوية علنية، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة بالمدينة بحضور مسئولى جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك التعمير والإسكان ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز.

كما سيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار بعد إعلان نتيجة القرعة العلنية مضافا إليها الفوائد المقررة من خلال بنك التعمير والإسكان، وسيتم سداد مقدم الحجز بقيمة 25 ألف جنيه، للدخول فى القرعة العلنية، فى أحد فروع بنك التعمير والإسكان، نقدا أو بشيك معتمد أو مصرفى.

ويتم استكمال سداد الدفعة المقدمة، وهى 25% من إجمالى قيمة الأرض، بجانب 1% لصالح صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، وذلك طبقا لمساحة قطعة الأرض المحجوزة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ إجراء القرعة العلنية، ويتم سداد باقى ثمن الأرض وقدره 75% من إجمالى الثمن، دون فوائد على 3 أقساط سنوية متساوية، ويستحق سداد القسط الأول منها بعد عام من تاريخ استكمال سداد الدفعة المقدمة.

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