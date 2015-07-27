رئيس جهاز تنمية سيناء يعلن تفاصيل إنشاء أول كيان اقتصادى بأرض الفيروز

أعلن اللواء شوقى رشوان رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، عن أن منطقة بئر العبد الصناعية من أهم مناطق المحافظة، وتأخر استغلالها نتيجة ظروف المحافظة، وتم الاستعانة بوزارة التخطبط لإنشاء فرع من شركة أيادى لتقوم بتسويق المناطق الصناعية، وهى شركة مملوكة للدولة وتعمل بعقلية استثمارية وهى كيان اقتصادى قوى.

وتابع: إن هذه الشركة من عدة كيانات شريكة من بينها المحافظة وجهاز تنمية سيناء، كما سيخصص نسبة اكتتاب للمواطنين وجارى تحديد قيمة رأس مال الشركة، موضحا أنها كيان اقتصادى قوى.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمنطقة بئر العبد الصناعية بشمال سيناء بحضور محافظ شمال سيناء وممثلين من شركة أيادى.

أضاف رئيس جهاز تنمية سيناء، أنه سيتم استعراض كافة إمكانيات المحافظة الاقتصادية أمام ممثلى الشركة والاطلاع على المرافق المتاحة فى بحيرة البردويل ومناطق وسط سيناء .