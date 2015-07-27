أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

رئيس جهاز تنمية سيناء يعلن تفاصيل إنشاء أول كيان اقتصادى بأرض الفيروز

Google+ Print
رئيس جهاز تنمية سيناء يعلن تفاصيل إنشاء أول كيان اقتصادى بأرض الفيروز رئيس جهاز تنمية سيناء يعلن تفاصيل إنشاء أول كيان اقتصادى بأرض الفيروز
أعلن اللواء شوقى رشوان رئيس الجهاز الوطنى لتنمية سيناء، عن أن منطقة بئر العبد الصناعية من أهم مناطق المحافظة، وتأخر استغلالها نتيجة ظروف المحافظة، وتم الاستعانة بوزارة التخطبط لإنشاء فرع من شركة أيادى لتقوم بتسويق المناطق الصناعية، وهى شركة مملوكة للدولة وتعمل بعقلية استثمارية وهى كيان اقتصادى قوى.

وتابع: إن هذه الشركة من عدة كيانات شريكة من بينها المحافظة وجهاز تنمية سيناء، كما سيخصص نسبة اكتتاب للمواطنين وجارى تحديد قيمة رأس مال الشركة، موضحا أنها كيان اقتصادى قوى.

جاء ذلك خلال لقاء عقد بمنطقة بئر العبد الصناعية بشمال سيناء بحضور محافظ شمال سيناء وممثلين من شركة أيادى.

أضاف رئيس جهاز تنمية سيناء، أنه سيتم استعراض كافة إمكانيات المحافظة الاقتصادية أمام ممثلى الشركة والاطلاع على المرافق المتاحة فى بحيرة البردويل ومناطق وسط سيناء .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365