آخر مستجدات البحث عن الغريقين الإماراتيين

أعلنت شرطة عمان السلطانية أن فرق الإنقاذ تقوم حالياً بمسح شامل للشريط الساحلي في موقع الغرق، مؤكدة أنه تم تكثيف عمليات البحث .

ونقل حساب " شؤون عمانية " على تويتر عن الشرطة قولها أن فرق البحث تواجه صعوبات وتحديات أهمها ارتفاع الأمواج وقوة التيارات البحرية والهوائية وعدم وضوح الرؤية في المياه.

في ذات الإطار أكدت مصادر عمانية للـ " البيان " أن جهود البحث عن الغريقين مستمرة ولكن -لا قدر الله- إن كان الغريقان قد توفيا فعلاً فإن الأمر يحتاج لفترة زمنية للعثور عليهما.

وبحسب مصدر مختص في أجهزة الإنقاذ العمانية فإن" الجثث " تحتاج لفترة زمنية كي تنتفخ وبعد ذلك تطفو على سطح البحر، نظرا لبرودة البحر وكذلك هيجانه.

وأكد أنه وحسب خبراتهم في هكذا حالات فإن هناك احتمالا كبيرا بأنهم صاروا في مكان بعيد جدا في أعماق البحر بسبب التيارات البحرية، مشيرا إلى أنه تم إبلاغ جميع البواخر بذلك.

وأوضح المصدر أنه في تسعينيات القرن الماضي وقع حادث مشابه في نفس المكان وفي فصل الخريف كذلك، وأنه عثر على الغرقى بعد مرور 10 أيام بالقرب من سواحل مرباط.

إلى ذلك أكدت " شبكة الأخبار العمانية " للـ " البيان " أنها تواصلت مع الأجهزة المختصة، حيث أكدت لها استمرار عمليات البحث عن الغريقين، وأنه تم تمشيط سواحل ولاية مرباط والمناطق المجاورة لها جوا وبحراً وبرا على أمل العثور عليهما أحياءً بإذن الله.

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