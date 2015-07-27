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محمد بن راشد: أعتمد أغلب الأفكار التي تأتيني من المسؤولين

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محمد بن راشد: أعتمد أغلب الأفكار التي تأتيني من المسؤولين محمد بن راشد: أعتمد أغلب الأفكار التي تأتيني من المسؤولين

ذكر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في سلسلة من التغريدات على حسابه في تويتر أن الكثير من الأفكار تعرض عليه ويعتمد أغلب الأفكار التي تأتيه من المسئولين.

وكتب سموه: "أستطيع القول بأن الأفكار نوعين أفكار حية وأخرى تولد ميتة."

وأضاف: "الفكرة الحية لها روح وطاقة وضجيج .. وحركة تجبرك على الالتفات لها .. لأن صاحبها يرويها من طاقته وحركته وفكره وروحه وحياته...#من_مفكرتي".

"نحن نعطي الحياة لأفكارنا ومشاريعنا ورؤيتنا إذا آمنا بها وكافحنا لتحقيقها، وبقدر ما نعطيها تكون حياتها،وبقدر ما نرويها يشتد عودها #من_مفكرتي"

"هناك أفكار عمرها يوم واحد فقط وأخرى تولد ميتة، وبعضها يعيش لشهر أو عام ..ورأينا أفكار معمرة سقاها أصحابها حياتهم فأكملت ألف عام #من_مفكرتي"
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