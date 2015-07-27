تقرير.. ريال مدريد يجدد عقد راموس ليقطع الطريق على يونايتد

أفادت صحيفة (ماركا) الإسبانية في عددها الصادر الإثنين وفي الصفحة الرئيسية بأن سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد سيجدد تعاقده مع الفريق لينهي كافة الأقاويل التي زعمت اقترابه من مانشستر يونايتد.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ29 عاما، الذي يتبقى في تعاقده عامين، سيجدد تعاقده ليقطع الشك باليقين بشأن مسألة بقاؤه مع الفريق الملكي.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في انتداب المدافع المخضرم الدولي مستغلا عدم رضاه عن قرار فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد بإقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي الموسم المنصرم.

ويتواجد حاليا راموس مع فريقه بالصين في إطار بطولة الكأس الدولية للأبطال الودية التي يستعد من خلالها ريال مدريد من أجل الموسم الجديد الذي يبحث فيها عن استعادة التتويج بعد خسارته الدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.