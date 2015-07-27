نيمار: أريد اللعب في الأوليمبياد وكوبا أمريكا.. والوقوف إلى جانب رونالدو وميسي شرف

(إفي): قال نجم منتخب البرازيل الأول لكرة القدم، نيمار، اليوم إنه طلب من إدارة ناديه الإسباني برشلونة السماح له بخوض منافسات دورة الألعاب الأوليمبية 2016 بريو دي جانيرو وبطولة كوبا أمريكا المئوية العام المقبل.

وصرح نيمار في مقابلة نشرتها اليوم قناة (جلوبو) التلفزيونية البرازيلية "أريد المشاركة في دورة الألعاب الأوليمبية بريو وكوبا أمريكا".

وبسؤاله عن حظوظه لنيل جائزة الكرة الذهبية التي تمنح لأفضل لاعبي العالم، قال إن ضمه بين المرشحين الثلاثة للجائزة هذا العام "سيكون إنجازا كبيرا".

وقال "التواجد بين أفضل ثلاثة لاعبين سيكون إنجازا كبيرا، الوقوف إلى جانب ميسي وكريستيانو سيكون شرف كبير لي"، معربا عن إعجابه بكلا اللاعبين، إلا أنه أبدى ميله لصالح زميله الأرجنتيني، الذي اعتبره "صديق ومثل أعلى له".

كما أشار المهاجم البرازيلي إلى أن وصفه بأنه "أفضل لاعب برازيلي في الجيل الحالي" بأنه "ظالم"، مبرزا وجود لاعبين أخرين كبار.

وأوضح في هذا الصدد "هذا جيل رائع وإذا ما واصل العمل بأفضل شكل سيتطور، ينبغي إعطائهم مزيد من الثقة".

وشارك نيمار، الذي يقضي أيام أجازته الصيفية الأخيرة في البرازيل قبل العودة لبرشلونة، الأحد في أنشطة متعددة لصالح جمعيته الخيرية الواقعة في ساو باولو.