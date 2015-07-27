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إيداع مرسى و24 متهما آخرين قفص الاتهام لبدء محاكمتهم بتهمة إهانة القضاء

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إيداع مرسى و24 متهما آخرين قفص الاتهام لبدء محاكمتهم بتهمة إهانة القضاء إيداع مرسى و24 متهما آخرين قفص الاتهام لبدء محاكمتهم بتهمة إهانة القضاء
أودع حرس محكمة أكاديمية الشرطة المتهمين المحبوسين بقضية إهانة القضاء قفص الاتهام داخل قاعة محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، برئاسة المستشار أحمد عبد الوهاب، والتى من المقرر أن تنظر ثانى جلسات محاكمتهم مع الرئيس الأسبق محمد مرسى وعدد 24 متهما آخرين من بينهم محامون وصحفيون ونشطاء، بتهمة إهانة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية.

والمتهمون المحبوسون هم كل من عصام سلطان (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمود الخضيرى (محام وعضو مجلس الشعب السابق) – محمد سعد الكتاتنى (رئيس مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد البلتاجى (أستاذ بكلية الطب جامعة الأزهر وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – صبحى صالح (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – محمد العمدة (محام وعضو مجلس الشعب السابق - محبوس) – علاء عبد الفتاح (مطور برمجيات) محبوس– أحمد أبو بركة (محام وعضو مجلس الشعب السابق – محبوس)

وفور دخولهم قفص الاتهام قاموا بإلقاء التحية على محاميهم الحاضرين بالقاعة وتبادلا الحديث بالإشارة من خلف القفص الزجاجى بالمحكمة.
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مصر 365