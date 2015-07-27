القبض على صاحبة مصنع "مخللات" يستخدم مواد كيميائية خطرة بالقليوبية

تمكنت أجهزة أمن القليوبية بالتنسيق مع مديرية تموين القليوبية من ضبط صاحبة مصنع مخللات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة لإدارتها مصنع طرشى واستخدام صبغة سوداء صودا كاوية بغرض تسوية الطرشى، وتحرر المحضر رقم 18766 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م.

تلقى اللوء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية إخطارًا من اللواء هانى الهامى مأمور قسم ثان شبرا الخيمة بالواقعة، ثم شنت أجهزة الأمن حملة مكبرة بإشراف العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى والعقيد محمد بكرى رئيس مباحث التموين وبرئاسة المقدم مصطفى لطفى والمهندس جمال السيد وكيل وزارة التموين بالقليوبية.

وأسفرت الحملة عن ضبط المدعوة "حنان.م" 34 سنة صاحبة مصنع مخللات الكائن شارع المنيل – دائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك لإدارتها مصنع طرشى واستخدام صبغة سوداء صودا كاوية بغرض تسوية الطرشى وضبط بالمصنع (عدد 2 طن خضراوات عدد 20 برميل طرشى زنة البرميل 200 كجم بإجمالى وزن 4 أطنان، عدد 75 جردل معبأ طرشى أنواع مختلفة زنة الجردل 10 كجم بإجمالى وزن 750 كجم، عدد 1 أسطوانة غاز كبيرة الحجم، تحرر عن ذلك المحضر رقم 14934 جنح قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2015م وباشرت النيابة العامة التحقيقات.