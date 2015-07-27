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وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الليبي

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وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الليبي وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره الليبي

وزير الخارجية المصري ونظيره الليبي

استقبل وزير الخارجية سامح شكري،  صباح اليوم السيد محمد الدايري وزير الخارجية الليبي، حيث تناول معه تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا في أعقاب التوقيع علي اتفاق الصخيرات، وأهمية توقيع باقي الأطراف الليبية المعنية علي الاتفاق، بما يؤسس نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولي مكافحة الاٍرهاب وبناء مؤسسات الدولة الليبية، وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في بناء دولة ديمقراطية حديثة.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي، أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء علي ثوابت الموقف المصري الداعمة للشعب الليبي، ولجهود المبعوث الأًممي برناندينو ليون، وأهمية استمرار الجهود الدولية لضمان توقيع باقي ألأطراف الليبية علي اتفاق الصخيرات، الذي وقعت عليه الشرعية، وأطراف أخرى بالأحرف الأولي، والنظر في سرعة تنفيذ المجتمع الدولي لتعهداته، بالضغط علي الأطراف التي تعرقل العملية السياسية، وتصر علي الاحتكام للسلاح لفرض رؤيتها، ومواقفها دونما اي اعتبار لاحترام إرادة الشعب البيبي.

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