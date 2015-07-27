مانشستر يونايتد يتعاقد مع الحارس الذي أطاح بفان جال من كأس العالم

تعاقد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مع حارس منتخب الأرجنتين، سيرجيو روميرو، لمدة 3 مواسم.

وعوض بذلك الفريق الإنجليزي رحيل الحارسين فيكتور فالديس وأنديرس لينديجارد بالتعاقد مع حارس فريق سامبدوريا الإيطالي الذي سبق وأن لعب مع مدرب يونايتد، فان جال، في فريق إيه زد ألكمار الهولندي.

وكان هذا الحارس هو الذي حرم فان جال من بلوغ نهائي كأس العالم الماضية بإطاحته بمنتخب الطواحين الهولندية من نصف النهائي بركلات الترجيح بتصديه لركلتي رون فلار وفيسلي سنايدر.

وقال فان جال بشأن الصفقة في تصريحات نشرتها صحيفة (تليجراف) الإنجليزية:"روميرو حارس مرمى موهوب للغاية. لقد كان صغيرا عندما كنت في ألكمار، وأنا سعيد بانضمامه ليونايتد".

وأضاف "لقد خاض كأسا عالمية رائعة في البرازيل الصيف الماضي، وهذا شيء لابد أن أضعه في ذهني".

وأردف "سيكون إضافة قوية للفريق، وأتطلع للعمل معه مرة أخرى".

وأشارت الصحيفة إلى أن روميو يتفهم أنه سيكون الحارس الثاني وليس الأول في يونايتد بعد الإسباني الشاب المتألق ديفيد دي خيا.

وفي حال رحيل دي خيا إلى ريال مدريد، الصفقة التي لم تتضح معالمها بعد وتوقفت المفاوضات بشأنها، فإن المدرب الهولندي سيوجه أنظاره لحارس منتخب بلاده جاسبر سيليسين، حارس نادي أياكس.

ويقول روميرو بهذا الشأن:"أنا سعيد للغاية بالانضمام ليونايتد. اللعب في النادي الأكبر في العالم كان حلما وتحقق".

وأضاف "فان جال مدرب رائع بالنسبة لي، لا أستطيع الانتظار لبدء هذا التحدي في مسيرتي الكروية".

وكان روميرو هو الحارس الأساسي مع فان جال في فريق ألكمار موسم 2008-2009 حين قاد الأخير الفريق للتتويج بالدوري الهولندي للمرة الثانية في تاريخه.