انتخاب النائب العربى أحمد الطيبى نائبا لرئيس الكنيست

قررت لجنة الكنيست تعيين النائب العربى أحمد الطيبى نائبا لرئيس الكنيست، بعدما تم انتخابه بأغلبية أصوات أعضاء اللجنة باستثناء النائب روبيرت إيلاتوف الذى امتنع عن التصويت.

وقالت إذاعة صوت إسرائيل إنه تقرر تشكيل لجنة خاصة لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون البث العام برئاسة عضو الكنيست تصاحى هانجفبى، مشيرة إلى أن النائب إيتان كابل من المعسكر الصهيونى أعرب عن معارضته لتشكيل اللجنة، معتبرا أنه يجب أن تتم مناقشة القانون الجديد فى لجنة الاقتصاد البرلمانية.

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