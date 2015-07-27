الحوثيون يواصلون قصف مدن يمنية ويتجاهلون هدنة معلنة من جانب واحد

واصلت جماعة انصار الله الحوثية والقوات الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح اليوم الاثنين قصفهم بعض المدن اليمنية.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوثيين وقوات صالح قصفوا بشكل عنيف بالمدفعية قرى فى جبل صبر بمحافظة تعز.

وفى مدينة لحج جنوب اليمن، قصف الحوثيون وقوات صالح عدد من المناطق فى مديرية كرش بالكاتيوشا، إلى جانب قصف مواقع أخرى فى مديرية صبر التى تسيطر عليها المقاومة الشعبية ، حسبما أفاد سكان محليون.

وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن سقوط جرحى ، مشيرين فى الوقت ذاته إلى اندلاع اشتباكات مسلحة بين الحوثيين والمقاومة الشعبية فى محيط قاعدة العند الجوية، وقرب منطقة الحوطة.

وشهدت مدينة مأرب هى الأخرى قصفاً بالقذائف من قبل الحوثيين، واستهدفوا مواقع المقاومة الشعبية بمنطقة الجفينة جنوب المدينة ما أسفر عن مقتل اثنين من المقاومة وإصابة ثلاثة آخرين.

يأتى ذلك بعد رفض الحوثيين إبداء أى موقف تجاه الهدنة الإنسانية التى بدأت منتصف ليل الأحد من طرف واحد.

واعلنت قوات التحالف والحكومة اليمنية التى تتخذ من الرياض مقرا لها، عن هدنة إنسانية لمدة خمسة أيام، تبدأ منتصف ليل الأحد، بهدف إيصال المساعدات الإنسانية لمختلف المحافظات المتضررة من الأزمة الحالية فى اليمن.

و اشترطت قوات التحالف فى الهدنة وقف كافة العمليات القتالية من قبل الحوثيين وقوات الرئيس اليمنى السابق على صالح فى مختلف الجبهات فى البلاد.

ويعيش اليمنيون حالة إنسانية سيئة جراء المواجهات المسلحة التى تدور فى عدد من المحافظات واستمرار القصف الجوى من قبل قوات التحالف على مواقع الحوثيين وصالح منذ 26 مارس الماضي.

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