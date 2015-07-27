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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

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تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات اليوم

صورة أرشيفيةعاجل

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها في مستهل تعاملات اليومخ الاثنين تحت ضغوط بيعية من قبل المستثمرين المحليين والاجانب قابلها مشتريات عربية.

وعلى صعيد حركة المؤشرات ، تراجع مؤشر البورصة الرئيسي “إيجي اكس 30 ” – الذي يضم اكبر 30 شركة مقيدة – بنسبة 1.23% ليبلغ مستوى 7906 نقاط .

 كما تراجع مؤشر ”إيجي اكس 20 ” محدد الأوزان النسبية بنحو 1.32 % ليبلغ 7938.34 نقطة.

 وتراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي اكس 70 ” بنحو 0.29% ليبلغ مستوى 445 نقطة.

 لدى إغلاق تعاملات اليوم الأحد فى مستهل تعاملات الأسبوع، هبط مؤشر البورصة المصرية الرئيسي متأثرا بعمليات جني الأرباح على أسهم قطاع الشحن والتفريغ، وانتظارا لإعلان نتائج الشركات خلال النصف الأول.

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