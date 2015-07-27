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البدء في نظر طعون «النايل سيتي» بمحكمة النقض

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البدء في نظر طعون «النايل سيتي» بمحكمة النقض البدء في نظر طعون «النايل سيتي» بمحكمة النقض

صورة أرشيفية

بدأت منذ قليل محكمة النقض في نظر الطعون المقدمة من 22 متهمًا في قضية أحداث عنف “أبراج نيل سيتي” على الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة جنايات جنوب القاهرة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة ،أصدرت حكمًا ضد المتهمين بتاريخ 29 يناير 2014، عاقبت من خلاله اثنين بالسجن المؤبد، و10 سنوات لـ7 متهمين، وحبس 22 متهمًا 7 سنوات، وبراءة 22 آخرين؛ لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي وفرض إتاوات على إداراتها.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين، تهم ارتكاب أعمال عنف وبلطجة وحيازة أسلحة نارية، ومقاومة السلطات، خلال محاولات اقتحام أبراج النايل سيتي، لإتلاف المال العام والخاص والتجمهر وإثارة الشغب والحرق العمدي والشروع في السرقة بالإكراه.

وأسفرت الأحداث التي وقعت في شهر أغسطس عام 2012، عن مصرع مسجل خطر وإصابة 4 من أمن الفندق و3 آخرين من قوات الشرطة وإتلاف 15 سيارة.

كانت تحقيقات النيابة، كشفت عن قيام المسجل خطر قبل وفاته بفرض إتاوة على إدارة الفندق، وإنه اعتاد فرض الإتاوات على أصحاب المحال والمولات لغياب الأمن وعقب أحداث ثورة يناير ويوم الحادث عندما ذهب لطلب الإتاوة تصدت له شرطة السياحة.

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