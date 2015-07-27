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ضبط 3 عاطلين أطلقوا الرصاص على كمين شرطة ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

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ضبط 3 عاطلين أطلقوا الرصاص على كمين شرطة ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة ضبط 3 عاطلين أطلقوا الرصاص على كمين شرطة ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة
تمكن النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة، من إلقاء القبض على 3 عاطلين بعد مطاردة مثيرة لقيامهم بإطلاق الرصاص على كمين شرطة من داخل سيارة كانوا يستقلونها.

تلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد أنه أثناء وجود النقيب مصطفى هاشم المراغى معاون مباحث قسم أول شبرا الخيمة بكمين شرطة ترعة الإسماعيلية فوجئ بسيارة ملاكى وبداخلها 3 أشخاص يطلقون الرصاص على الكمين، ولم يسفر إطلاق الرصاص عن أية إصابات فى قوة الكمين، فقام بمطاردتهم وتم القبض عليهم وبحوزتهم سلاح نارى فرد خرطوش، وتبين أنهم كل من " أحمد ج " 26سنة عاطل والثانى يدعى "شعبان م" 30 سنة مسجل شقى خطر سرقات بالإكراه وشقيقه "عبد العظيم م" 27 سنة عاطل.

تحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة تولت التحقيقات برئاسة المستشار مصطفى المتناوى رئيس نيابة قسم أول شبرا الخيمة وبإشراف المستشار عمرو سامى المحامى العام الأول لنيابات جنوب بنها الكلية.

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مصر 365