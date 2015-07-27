ضبط 47 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية والانضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة.

وتمكنت الحملات المرورية من ضبط 47244 مخالفة مرورية متنوعة، و2143 دراجة نارية مخالفة، 1283 مخالفة مرورية متنوعة على الطرق الرئيسية ومطالع ومنازل الكبارى، وحجز 733 سيارة ودراجة نارية مخالفة، ورفع 561 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع والميادين.

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