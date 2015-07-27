فتاه تتهم شابا باغتصابها وإجبارها على الإجهاض فى بنى سويف

تقدمت فتاة ببلاغ لمركز شرطة الفشن جنوب محافظة بنى سويف،اليوم الاثنين، تتهم فيه عاملا باغتصابها بمساعدة فلاح صديقه وإجهاضها.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العقيد عمرو العدل مأمور مركز شرطة الفشن، يفيد تلقيه بلاغا من فتاة تدعى "فاطمة. ع" 15 سنة ومقيمة بإحدى قرى المركز، تتهم شابا يدعى "محمد. ف" 21 سنة عامل من نفس قريتها باغتصابها واتهام صديقه يدعى "محمد. ح" 25 سنة بالمشاركة فى إجهاضها.

وتبين من التحريات الأولية لرئيس مباحث الفشن الرائد محمد إبراهيم أن الفتاة تربطها علاقة عاطفيه مع بالشاب الأول ووعدها بالزواج بعد بلوغها سن الزواج وتطورت العلاقة إلى علاقات محرمة بينهما، وفوجئت الفتاة بحملها وطالبته بالزواج حتى لا يفتضح أمرهما لكنه رفض نظرا لصغر سنها وطالبها بضرورة التخلص من الجنين وذهبت معه وصديقه إلى طبيب بمركز الفشن وتم إجهاضها. وبعد التخلص من الجنين فوجئت به يرفض الزواج منها ويطلب منها إنهاء علاقتهما، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

>