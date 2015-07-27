مش بس البرتقال والليمون.. البقدونس يقى من نزلات البرد ومليان فيتامين سى

معلومة خافية عن البعض، تفيد بأن الكثير من الأطعمة تحتوى على فيتامين سىc بنسب مضاعفة عن تلك التى يحتوى عليها الليمون والبرتقال، فقد ساد خطئا فكرة احتواء البرتقال والليمون وحده على نصيب الأسد من فيتامين سى بين الخضراوات والفاكهة، فى حين ينسف الأطباء والدراسات هذه الحقيقة المشكوك فيها، ليؤكدوا على أن الكثير من الأطعمة والخضراوات تحتوى على هذا الفيتامين الهام، بنسب مضاعفة عن تلك الموجودة فى الليمون وصديقه البرتقال.>ما فات هو حقيقة يؤكدها الأطباء، ويوضحها الدكتور مروان سالم الصيدلى والباحث فى الدواء والغذاء، فالبرتقال والليمون على حد تعبيره هى أشهر الفاكهة والموالح التى شاع عنها أن تركيز فيتامين سى فيها أعلى من باقى الأطعمة الأخرى، وهو الفيتامين اللازم لتقوية المناعة وتعزيزها، والوقاية من نزلات البرد والعدوى والأنفلونزا.

وتابع مروان موضحا أن نوع من الخضروات الورقية يحتوى على كم هائل من فيتامين سى، وهو البقدونس الملىء به، فحزمة واحدة يوميا منه أفيد فى تعزيز المناعة أكثر من 3 ثمرات من البرتقال وأخرى من الليمون، فهو يقى من نزلات البرد، وينظف الكلى، ويساعد على تنظيف الجسم وتخلصه من آلامه وسمومه، كما أن فيتامين سى الغنى به يساعد على إمداد الجسم بالطاقة، والتخلص من تركيز مياه الجسم واختزانها.

>