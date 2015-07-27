للنساء..تعرفى على أسباب إصابتك بهشاشة العظام مبكرا

تعد هشاشة العظام من الأمراض المرتبطة بفترة انقطاع الطمث لدى النساء، والسبب يرجع تبعا لرأى استشارى أمراض النساء والولادة عطية ابو النجا، إلى قلة إفراز هرمون الأنوثة، وهو الهرمون الذى يحافظ على سلامة العظام ويعمل على سهولة توصيل الكالسيوم اليها.

وبالطبع فهشاشة العظام نتيجة طبيعية لنقص هذا الهرمون فى فترة انقطاع الطمث، ولكن مؤخرا زادت نسبة النساء المصابات بهذا المرض فى مرحلة مبكرة قبل انقطاع الطمث، ويؤكد أبو النجا أن الفئة الأكثر عرضة للإصابة المبكرة بهشاشة العظام من النساء، هن الزوجات الصغيرات، فالزواج المبكر يعرض المرأة لمرض هشاشة العظام فى سن مبكر.

فجسم المرأة يظل فى طور البناء الى حين بلوغها 18 عاما، والتى يقوم خلالها الجسم بإستخدام العناصر التى يحصل عليها من التغذية فى عملية النمو، من هنا يوضح ابو النجا أن حمل الفتاة قبل هذا السن يجعلها عرضة للإصابة بالعديد من الأمراض المدمرة.

ففى فترة الحمل يقوم الجسم بتحويل العناصر الغذائية التى يحصل عليها الى الجنين بدلا من استغلالها فى عملية نمو جسم الام، وبالتالى فحمل المرأة وهى ما زالت فى مرحلة النمو الجسمانى، يصيبها بالضعف العضوى العام، ويسرع من إصابتها بهشاشة العظام، وفى تلك الحالات تنتشر أمراض العظام فى سن مبكر للغاية قد لا يتجاوز العشرون من العمر.

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