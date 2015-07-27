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دجلة يقترب من ضم الحضري

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دجلة يقترب من ضم الحضري دجلة يقترب من ضم الحضري

أكد حمادة صدقي المدير الفني لوادي دجلة أن ناديه يدرس التعاقد مع حارس المرمى المخضرم عصام الحضري.

صدقي صرح لـFilGoal.com "الحضري حارس رائع وصاحب خبرات كبيرة وندرس التعاقد معه هذا الصيف".

عقد الحضري صاحب الـ42 عاما ينتهي مع الإسماعيلي في الصيف المقبل.

لكن حارس الأهلي والزمالك الأسبق يرغب في الرحيل عن قلعة الدراويش، وكان قد أفصح أن السبب الرئيسي في ذلك عدم رغبته في السفر من وإلى الإسماعيلية يوميا".

الحضري لعب مع دمياط ثم الأهلي ومنه خرج لسيون السويسري.

انتقل الحضري بعد ذلك إلى الإسماعيلي ومنه لعب للزمالك ثم ترك مجددا وذهب للمريخ السوادني قبل العودة عن طريق الاتحاد السكندري.

لعب مع وادي دجلة في 2010 ثم رحل للإسماعيلي، والآن قد يعود مجددا لفريق حمادة صدقي.

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