الزمالك لـ في الجول: خفضنا المطلوب من المقاولون لضم سالم وعلاء.. ومكي قريب

أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه يهدف الحصول على الاستغناء الخاص بمحمد سالم وشريف علاء لاعبا المقاولون يوم الاثنين.

ودخل الزمالك في مفاوضات مع المقاولون للحصول على توقيع اللاعبين خلال الفترة المقبلة.

وأفاد محمد عادل المشرف العام على قطاع الكرة بالمقاولون أن ناديه طلب الحصول على 7 مليون و500 ألف جنيه مقابل التخلي عن اللاعبين.

وتحدث أحمد مرتضى لـFilGoal.com قائلا:"نجحنا في تخفيض المطلوب من المقاولون العرب لضم الثنائي.. وستحسم الصفقة باكر".

وأضاف"نهدف إلى الحصول على الاستغناء الخاص بكلا اللاعبين يوم الاثنين".

في الوقت ذاته أكد عضو مجلس إدارة الزمالك أن ناديه دخل في مفاوضات مكثفة مع حرس الحدود من أجل ضم أحمد حسن مكي مهاجم الفريق.

وأتم"خلال 48 ساعة سيكون مكي لاعبا في الزمالك".