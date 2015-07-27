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المقاولون: شريف علاء ومحمد سالم في الزمالك خلال ساعات

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المقاولون: شريف علاء ومحمد سالم في الزمالك خلال ساعات المقاولون: شريف علاء ومحمد سالم في الزمالك خلال ساعات

أكد محمد عادل المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب أن ثنائي الفريق شريف علاء ومحمد سالم أصبح قاب قوسين أو أدنى من الانضمام للزمالك.

وقال عادل في تصريحات تلفزيونية لقناة (صدى البلد):"المفاوضات قاربت على الانتهاء بخصوص محمد سالم وشريف علاء".

وأضاف "سيتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات، بمجرد أن يحضر الزمالك الشيك الخاص بالمبلغ المطلوب في اللاعبين".

وأتم "المبلغ المطلوب هو 7 مليون ونصف يدفع فوري وليس على دفعات".

وشارك الثنائي في معظم مباريات ذئاب الجبل هذا الموسم في الدوري، إذ لعب محمد سالم 34 مباراة سجل خلالها 9 أهداف منها هدف الانتصار على الأهلي، بينما شارك شريف علاء في 33 مباراة نجح في صناعة 3 أهداف خلالها.

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