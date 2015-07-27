بعد خضوعه لجراحة للبقاء على قيد الحياة.. الطبيب يوضح حالة لاعب ليوبار

أكد الدكتور صلاح عبد الخالق الذي أجرى للاعب ليوبار، رودي نداي، عملية جراحية يوم الأحد أن الأخير حالته مستقرة حاليا بعد العملية التي تلقاها إثر سقوطه المروع في مباراة فريقه أمام الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية.

وسقط اللاعب على رأسه في لقطة مروعة عقب التحامه مع حارس الزمالك أحمد الشناوي في مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات التي خسرها فريقه 2-0.

وتم نقل اللاعب إلى المستشفى فورا عقب خروجه من الملعب، قبل أن يجري عملية جراحية في العمود الفقري.

وقال أستاذ جراحة المخ والأعصاب بجامعة عين شمس في تصريحات لإذاعة "الشباب والرياضة": "عندما وصلني اللاعب كان مصابا بشلل رباعي وترحيل في الفقرة الخامسة وكدمة قوية في النخاع الشوكي إلى جانب كدمة في الفقرة السادسة".

وأضاف "الحالة كانت خطيرة جدا عندما وصلتني بالمستشفى، النفس كان غير منتظم. قمنا بعمل آشعة مقطعية وآشعة رنين مغناطيسي وأجرينا له عملية من أجل إبقائه على قيد الحياة".

وأردف "لا أستطيع الجزم بمدى كفاءة جسده حاليا، لكن لابد من التفاؤل والانتظار. اللاعب يحتاج للمكوث يومين في العناية المركزة. سنتواصل مع طبيبه في الكونجو وقد يسافر في طائرة مجهزة".