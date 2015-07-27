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إصابة مدير الشئون القانونية بكهرباء الجيزة وأولاده فى حادث تصادم بالبحيرة

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إصابة مدير الشئون القانونية بكهرباء الجيزة وأولاده فى حادث تصادم بالبحيرة إصابة مدير الشئون القانونية بكهرباء الجيزة وأولاده فى حادث تصادم بالبحيرة
تلقى اللواء محمد عماد الدين سامى، مدير أمن البحيرة، إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية، بحادث تصادم واشتعال النيران بسيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 133 اتجاه القاهرة دائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية، وتبين حدوث تصادم بين السيارة رقم ن م 8452 ( ملاكى ) قيادة "يوسف عبد الفتاح أبو بكر" مدير عام الشئون القانونية بشركة كهرباء الجيزة ومقيم مدينة التحرير – إمبابة الجيزة بالسيارة رقم س ط ى 176( ملاكى ) قيادة "عمرو محمود على جبريل" أخصائى مراقبة محطات بشركة الخدمات التجارية البترولية "بتروتيد" ومقيم البساتين القاهرة، أثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، مما أدى لانحرافها واصطدامها بمؤخرة السيارة الأولى التى تصادف سيرها فى ذات الاتجاه واشتعال النيران بالسيارة الأولى تم السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الأولى ومرافقيه كل من أحمد يوسف عبد الفتاح أبو بكر "طالب"، ريهام يوسف عبد الفتاح أبو بكر "طالبة"، محمد يوسف عبد الفتاح أبو بكر "طالب" (أبناء قائد السيارة) ومقيمون بذات العنوان بجروح وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد للعلاج، كما نتج عن ذلك تفحم السيارة الأولى، وتحرر عن ذللك المحضر 3213/2015 جنح القسم.
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