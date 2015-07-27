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الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة

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الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الزوارق الإسرائيلية تستهدف الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة

غزة /أ ش أ/

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلى صباح اليوم (الاثنين) نيران أسلحتها الرشاشة الثقيلة صوب مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شواطىء قطاع غزة.
>وقالت مصادر محلية إن زوارق الاحتلال فتحت النار بشكل عشوائى تجاه مراكب الصيد فى المنطقة المسموح بالصيد فيها قبالة سواحل منطقتى الواحة شمال غرب بلدة بيت لاهيا شمال القطاع والسودانية شمال غرب مدينة غزة دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.
>وفى سياق متصل،حلق الطيران الحربى الإسرائيلى بمختلف أنواعه على ارتفاعات منخفضة فى أجواء قطاع غزة.
>وتستهدف قوات الاحتلال بشكل متكرر الصيادين قبالة سواحل قطاع غزة الممتدة على البحر المتوسط بدعوى تجاوز منطقة الصيد المسموح بها وهى 6 أميال بحرية، كما تستهدف الأراضى الزراعية والمنازل القريبة من الحدود الشمالية والشرقية للقطاع.
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