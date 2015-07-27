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مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة من الشرطة الإسرائيلية

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مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة من الشرطة الإسرائيلية مستوطنون يقتحمون الأقصى وسط حراسة من الشرطة الإسرائيلية

القدس /أ ش أ/


> اقتحمت مجموعة من المستوطنين صباح اليوم الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية.
>وأشارت مصادر مقدسية إلى أن المصلين المرابطين فى الأقصى منعوا المستوطنين من الصعود إلى ساحة مسجد قبة الصخرة وأن مشادات كلامية وتدافعا بالأيدى وقع بين المصلين وبين قوات الاحتلال.
>وأضافت أن المرابطين فى الأقصى من الرجال والنساء ردوا على اقتحام المستوطنين بصيحات التكبير وسط حالة من التوتر تسود المسجد.
>وكان أكثر من 250 مستوطنا اقتحموا أمس الأحد المسجد الأقصى على رأسهم وزير الزراعة الذى ينتمى إلى حزب "البيت اليهودي" اليمينى المتطرف أورى أرئيل وذلك فى ذكرى ما يسمى "خراب الهيكل" المزعوم.
>كما أصيب عشرات المصلين والعاملين فى الأقصى إثر إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلى القنابل الصوتية والغازية أثناء اقتحامها باحات المسجد والمصلى القبلى لتأمين اقتحامات المستوطنين.
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