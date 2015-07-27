اليوم.. السيسى يشهد حفل تخريج الدفعة 82 من الكلية الجوية

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين، حفل تخريج الدفعة 82 طيران وعلوم عسكرية جوية، وذلك فى إطار احتفالات القوات المسلحة بتخريج طلبة الكليات والمعاهد العسكرية.

وتقدم الكلية الجوية خلال الحفل عرضا جويا ضخما بمشاركة نحو 250 طائرة من مختلف الطرازات، بالإضافة إلى مقاتلات الرافال الحديثة التى حصلت عليها مصر من فرنسا مؤخرا، وستقدم عرضا متميزا خلال الحفل، الذى يحضره الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقائد القوات الجوية الفريق يونس المصرى، وعدد كبير من قادة القوات المسلحة.

السيسى يجتمع برئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويؤكد مواصلة التنمية بسيناء

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