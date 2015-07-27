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جريدة السوهاجية: مبادرة اليوم السابع يضعها فى صدارة الصحف العالمية

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جريدة السوهاجية: مبادرة اليوم السابع يضعها فى صدارة الصحف العالمية جريدة السوهاجية: مبادرة اليوم السابع يضعها فى صدارة الصحف العالمية
قال محمد الطوخى، رئيس مجلس إدارة جريدة السوهاجية، إن مبادرة "اليوم السابع" تعريف بما ينشر بالصحف المحلية والإقليمية هى مبادرة تستحق كل احترام وتقدير، كما أنها مبادرة طيبة تعد الأولى من نوعها فى متابعة الصحف الإقليمية وإلقاء الضوء على العاملين بهذه الصحف من المواهب الإعلامية والصحفية العاملة فى هذا المجال وتسليط الضوء على كل صغيرة وكبيرة بهذه الصحف.

وتابع، قيام جريدة كبرى كـ"اليوم السابع" بهذا الدور يضعها فى صدارة الصحف العالمية التى تهتم بالصحف المحلية وإبراز جهود العاملين فيها من ناحية، ومن ناحية أخرى عرض مشكلات هذه الصحف المحلية، فغالبيتها تصدر برخصة دولية، وهذا الأمر يحتاج إلى قانون مرن ليتم إصدارها برخصة محلية، بعيدا عن التعقيدات الروتينية إضافة إلى مشكلات التمويل وضم العاملين الى نقابة الصحفيين لأنهم من المتخصصين فى هذا المجال، وهم كلهم إما خريجو إعلام أو آداب صحافة ومن الموهوبين من خريجى الكليات المختلفة والانضمام للنقابة شرف يسعى الجميع إليه وهذه الصحف المحلية هى البوتقة التى خرجت العديد من الصحفيين العاملين بكبرى جرائد مصر.

وأضاف الطوخى أن الصحف الإقليمية حلت كثيرا من المشاكل فى المحافظة وفتحت المجال لخريجى الإعلام قسم الصحافة وإيجاد مجالا للتدريب الجيد من خلال الاحتكاك الفعلى فى مجال العمل الصحفى.

وختاما كل الشكر والتقدير لجريدة "اليوم السابع" على هذه المبادرة وفى انتظار المؤتمر الخاص بالصحف الإقليمية والذى اعتقد بدرجة كبيرة أنه سوف يكون البداية لحل كثير من مشكلات الصحف الإقليمية فى مصر.
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مصر 365

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