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شكرى لأهالى الصيادين المحتجزين بالسودان: نتواصل مع الخرطوم لإطلاق سراحهم

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شكرى لأهالى الصيادين المحتجزين بالسودان: نتواصل مع الخرطوم لإطلاق سراحهم شكرى لأهالى الصيادين المحتجزين بالسودان: نتواصل مع الخرطوم لإطلاق سراحهم
التقى وزير الخارجية سامح شكرى مع ممثلى أهالى الصيادين المحتجزين فى السودان، حيث أكد لهم اهتمام المصرية بمتابعة أوضاع الصيادين المحتجزين فى السودان والتواصل مع الجانب السودانى بمختلف المستويات لتأمين إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى اليوم الاثنين، بأنه خلال استقباله لممثلين من أهالى الصيادين المحتجزين فى السودان مساء أمس بمقر وزارة الخارجية لمتابعة أوضاع الصيادين المحتجزين، حرص الوزير شكرى على لقاء ممثلى أهالى الصيادين، حيث أكد لهم اهتمام الحكومة المصرية بمتابعة أوضاع الصيادين المحتجزين فى السودان والتواصل مع الجانب السودانى بمختلف المستويات لتأمين إطلاق سراحهم وإعادتهم إلى أرض الوطن بأسرع وقت ممكن.

وأضاف المتحدث أن وزارة الخارجية تتواصل مع وزارة التضامن الاجتماعى، لتأمين صرف مساعدات عاجلة لأسر الصيادين لحين عودة ذويهم إلى أرض الوطن.


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مصر 365

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