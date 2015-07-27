رئيس تحرير "صوت العرب": مبادرة اليوم السابع نموذج مهنى يستحق الإشادة

أشاد الكاتب الصحفى محمد جبر رئيس تحرير جريدة "صوت العرب" بمبادرة "اليوم السابع" التى اعتبرها نموذج مهنى محترم يستحق الإشادة والتقدير.

وأكد جبر أن "صوت العرب" هى إحدى التجارب الصحفية الشابة التى تهتم بقضايا المواطن البسيط وتعبر عنه وتنقل صوته فى إقليم القناة وسيناء لاسيما أبناء القبائل العربية.

وأوضح رئيس تحرير جريدة "صوت العرب" أنه تم فى البداية إنشاء جمعية القبائل العربية بشكل رسمى والتى يتولى فيها منصب الأمين العام، وبعدها كانت فكرة إنشاء الجريدة لتكون لسان حال أبناء إقليم القناة وسيناء وتسليط الضوء عليهم بعد سنوات التهميش التى عاشوها فى العهود السابقة، مؤكدا أنه تم تكليفه من جانب مشايخ وعواقل القبائل فى الجمعية لتفعيل الفكرة، فكانت "صوت العرب الجرىء" التى بدأت تأخذ طريقا مختلفا فى بلاط صاحبة الجلالة تستلهم عليه خطى الأساتذة الكبار الذين تتلمذنا على أيدهم فى مهنة البحث عن المتاعب.

وأكد "جبر" أن الجريدة منتظمة فى الصدور منذ انطلاق عددها الأول فى الأول من أبريل عام 2014 إلى الآن فهى العهد مع قرائها صباح كل خميس ليطالعوا أخبارهم وقضاياهم المختلفة على صفحاتها وهو سر الخصوصية الشديدة فى العلاقة بيننا وبين القارئ.

وأتم جبر رئيس تحرير جريدة "صوت العرب"، أن الجريدة بدأت فى الانتشار والتوسع من خلال توزيعها الذى يغطى إقليم القناة وسيناء ومحافظات الشرقية والدقهلية ودمياط والقاهرة، ثم جاءت الخطوة التالية لإنشاء موقع إليكترونى يحمل اسم "بوابة صوت العرب الجرىء" لنواكب ما تقدمه الصحافة الإلكترونية من خدمات مختلفة للقراء ورواد شبكات الإنترنت.

وأضاف أن الجريدة التى خرجت إلى النور عقب ثورة الشعب المصرى العظيم فى 30 يونيه تثمن دور الجيش المصرى العظيم فى المشهد السياسى وانحيازه الدائم لإرادة المصريين وحماية الوطن ومقدراته من الخونة والإرهابين، لذا فهى تدعم بكل قوة القيادة السياسية الرشيدة فى خطواتها وإدارتها لشئون البلاد من أجل العبور إلى مستقبل أفضل.



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