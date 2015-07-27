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توافد الطلاب على معامل جامعة القاهرة فى ثالث أيام المرحلة الأولى للتنسيق

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توافد الطلاب على معامل جامعة القاهرة فى ثالث أيام المرحلة الأولى للتنسيق توافد الطلاب على معامل جامعة القاهرة فى ثالث أيام المرحلة الأولى للتنسيق
بدأ منذ قليل، توافد طلاب المرحلة الأولى للتنسيق على معامل الحاسب الآلى بكليات الهندسة والزراعة والحاسبات بجامعة القاهرة، فى ثالث أيام فتح الباب أمام الطلاب، لتسجيل رغباتهم على الموقع الإلكترونى للتنسيق بالمجان، حيث شهدت بوابات تلك الكليات إقبالا متوسطا من جانب الطلاب فى ثالث أيام المرحلة الأولى للتنسيق .

وفى ذات السياق، استقبل مكتب التنسيق بالمدينة الجامعية لجامعة القاهرة، الطلاب وأولياء الأمور؛ للاستفسار عن عمليات التنسيق وملء الرغبات أو قواعد التوزيع الجغرافى لهم، وشهد مكتب التنسيق إقبالا كثيفا من جانب الطلاب بصحبة أولياء الأمور.
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