مصر تعرب عن قلقها إزاء الوضع في لبنان وتؤكد دعمها الكامل للحكومة

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية عن قلق مصر إزاء ما يبدو من تأزم الوضع السياسي في لبنان، موضحا أن هناك ضرورة لدعم عمل الحكومة اللبنانية بصرف النظر عن أية خلافات سياسية أخرى، داعياً القوى السياسية اللبنانية إلي الحرص على تفعيل العمل الحكومي حفاظاً على المؤسسات الدستورية للدولة اللبنانية ومنعاً لفراغ يهدد استقرار هذا البلد الشقيق وسط ظروف إقليمية مضطربة تدعو دول المنطقة للعمل على تطويق الأزمات وعدم السماح بزيادتها.

وأضاف المتحدث أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالاً مع رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام، حيث أكد دعم مصر الكامل للحكومة حرصاً على استقرار لبنان، ويتابع وزير الخارجية الاتصالات حرصاً على تسوية التأزم الأخير على الساحة اللبنانية فضلاً عن ابقاء لبنان في منأى عن التأثر بتدهور الوضع الإقليمي. ودعا وزير الخارجية في هذا السياق اللبنانيين إلي التوافق بشأن انتخاب رئيس الجمهورية بأسرع ما يمكن لإستعادة الوضع الطبيعي للمؤسسات اللبنانية وذلك في إطار التعايش بين القوى والأطياف السياسية والمجتمعية وهو الأمر الذي يتميز به هذا البلد الشقيق.