للرجال.. الشيكولاته لا تسبب الضعف الجنسى إلا فى حالات محددة

من المفاهيم المنتشرة بصورة كبيرة بين الرجال هى تأثير تناول الشيكولاته على القدرة الجنسية، وإصابتهم بضعف الانتصاب جراء تناولها.

الدكتور حامد عبد الله أستاذ طب الأمراض الجلدية والتناسلية والعقم جامعة القاهرة. يوضح فى السطور التالية حقيقة تأثير تناول الشيكولاته على الصحة الجنسية للرجل.

الإسراف فى الشيكولاته يسبب السمنة والتى تؤثر على القدرة الجنسية

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السكر المضاف للشيكولاته يؤثر سلبا على الأداء الجنسى للرجل

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يوضح حامد أن تأثير تناول الشيكولاته على القدرات الجنسية للرجل تأثيرغير مباشر، وغالبا ما يحدث نتيجة للأمراض التى تترتب على الإسراف فى تناول الشيكولاته، وخاصة تلك التى يضاف إليها كميات كبيرة من السكريات والدهون، والتى يؤى الاسراف فى تناولها للإصابة بالسمنة، وهو ما ينتج عنه ضعفا فى القدرات الجنسية والإنجابية للرجل فيما بعد.الجانب الأخر الذى يوضحه حامد يقع عند تناول كميات كبيرة من الشيكولاته، وبشكل خاص الانواع التى تحتوى على نسبة عالية من السكر، وهو أثر تراكمى فالإسراف فى تناول السكريات بشكل عام يرفع فرص الاصابة بمرض السكرى، والذى يؤدى بدورة الى العديد من المشاكل الجنسية للرجل كضعف الانتصاب وضعف الأداء الجنسى بشكل عام.