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مصرع 3 أطفال نتيجة «التسمم» بمستشفى حميات بني سويف

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مصرع 3 أطفال نتيجة «التسمم» بمستشفى حميات بني سويف مصرع 3 أطفال نتيجة «التسمم» بمستشفى حميات بني سويف

لقى الطفل مالك عبدالعزيز محمد، 12 شهرًا، احد ضحايا “محلول جفاف”، مصرعه متأثرا بإصابته بالتسمم داخل مستشفى حميات بنى سويف، أثناء إنهاء إجراءات نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 3 حالات حتى الآن.

 يذكر أن حالتين من الحالات التى تم تحويلها من المستشفيات المركزية، توفيا بعد ارتفاع درجة حرارتهما.

كانت مستشفيات ببا وأهناسيا المركزى، قد حولت مساء أمس، حالات مصابة بارتفاع فى درجة الحرارة وقىء وإسهال وغثيان، إثر تناولهم محلول معالجة الجفاف، وتم وضعهم داخل قسم الباطنة بمستشفى بنى سويف العام.

ويذكر أن وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، قد قرر إحالة واقعة إصابة 27 طفلا ببنى سويف للنائب العام، بالإضافة إلى تحويل مدير إدارة الصيدلة ببنى سويف للتحقيق.

أ ش أ

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