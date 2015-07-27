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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 37

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الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 37 الأرصاد: طقس اليوم حار على الوجه البحرى.. والعظمى فى القاهرة 37
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الاثنين طقس مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا مائل للحرارة فى أول الليل معتدل فى آخره.

وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد، كما تظهر بعض السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :

القاهرة

الصغرى 24 العظمى 37

الإسكندرية

الصغرى 21 العظمى 32

مطروح

الصغرى 23 العظمى 32

بورسعيد
>


>الصغرى 25 العظمى 33

دمياط

الصغرى 25 العظمى 33

بلطيم

الصغرى 24 العظمى 32

الإسماعيلية

الصغرى 24 العظمى 38

السويس
>


>الصغرى 24 العظمى 38

العريش

الصغرى 22 العظمى 36

نخل

الصغرى 22 العظمى 37

طابا

الصغرى 25 العظمى 34

الطور

الصغرى 26 العظمى 37

مرسى علم

الصغرى 27 العظمى 40

الغردقة

الصغرى 29 العظمى 40

شرم الشيخ

الصغرى 30 العظمى 41

رفح

الصغرى 21 العظمى 34

كاترين

الصغرى 20 العظمى 35

سيوة

الصغرى 25 العظمى 41

المنيا

الصغرى 24 العظمى 39

الفيوم

الصغرى 24 العظمى 38

رأس سدر
>


>الصغرى 26 العظمى 38

أبوسمبل

الصغرى 29 العظمى 41
>وسط الدلتا

الصغرى 24 العظمى 36

أسيوط

الصغرى 24 العظمى 41

سوهاج

الصغرى 25 العظمى 42

الأقصر

الصغرى 29 العظمى 43

أسوان

الصغرى 29 و العظمى 44

شلاتين
>


>الصغرى 26 العظمى 41

حلايب

الصغرى 28 العظمى 39

الوادى الجديد

الصغرى 30 العظمى 43

قنا

الصغرى 27 العظمى 42

نويبع

الصغرى 29 العظمى 39

السلوم

الصغرى 22 العظمى 32

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"الأرصاد": طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 38

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