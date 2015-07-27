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"الاحتلال الإسرائيلى": مقتل فلسطينى خلال محاولة توقيفه

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"الاحتلال الإسرائيلى": مقتل فلسطينى خلال محاولة توقيفه "الاحتلال الإسرائيلى": مقتل فلسطينى خلال محاولة توقيفه
أعلنت الشرطة الاسرائيلية الاثنين ان فلسطينيا قتل خلال محاولته الفرار من قوات الامن التى ارادت توقيفه فى الضفة الغربية المحتلة.

وتابعت الشرطة ان عناصر من حرس الحدود دخلوا مخيم قلنديا بالقرب من رام الله لتوقيف "شخصين يشتبه بتورطهما بانشطة ارهابية"، واصيب احدهما بطلق نارى فى ساقه بينما كان يركض على اسطح احد المنازل ولقى حتفه عندما حاول القفز الى مبنى اخر.
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