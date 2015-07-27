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إصابة 4 حراس من وزارة التربية اليمنية فى انفجار قنبلة ألقاها مجهولون

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إصابة 4 حراس من وزارة التربية اليمنية فى انفجار قنبلة ألقاها مجهولون إصابة 4 حراس من وزارة التربية اليمنية فى انفجار قنبلة ألقاها مجهولون
أصيب 4 من أفراد حراسة وزارة التربية والتعليم اليمنية بالعاصمة صنعاء فى انفجار قنبلة يدوية ألقاها مجهولون على بوابة الوزارة مساء أمس الأحد.

وأوضح بيان للوزارة أن عناصر ارهابية كانت على متن سيارة أجرة ألقت القنبلة على أفراد الحراسة ولاذت بالفرار.

ودعا البيان الذى بثته وكالة الأنباء اليمنية فى صنعاء التى يسطر عليها الحوثيون، أجهزة الأمن إلى القيام بدورها فى ضبط الجناة .

وقد اتخذت اللجنة الأمنية العليا بالوزارة إجراءات أمنية تتمثل فى قصر دخول السيارات لمبنى الوزارة على الذين يحملون تصاريح ودخول الموظفين بالبطاقة الوظيفية وتفتيش جميع الموظفين والمترددين على الوزارة.
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