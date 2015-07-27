قائد عام شرطة رأس الخيمة يتفقد مركز الجزيرة الحمراء

قام اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، بزيارة تفقدية لمركز شرطة الجزيرة الحمراء الشامل، حيث كان في استقباله في المركز العميد الدكتور محمد سعيد الحميدي مدير إدارة مراكز الشرطة الشاملة في شرطة رأس الخيمة، والرائد صقر بن سلطان القاسمي رئيس مركز شرطة الجزيرة الشامل بالإنابة، وعدد من الضباط وصف الضباط في المركز.

وذلك ضمن الزيارات التفتيشية والتفقدية الدورية، التي تهدف إلى الوقوف على سير العمل في مختلف مراكز الشرطة الشاملة، وتوجيه سير الأداء بما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية.

وشملت الجولة تفقد أفرع المركز، للاطلاع على سير العمل والإجراءات المتبعة فيه، والانجازات التي حققها من خلال تعزيز ثقة الجمهور بالخدمات المقدمة.