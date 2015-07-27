أخبار عاجلة

بالصور| إصابة «ليفاندوفيسكي» في مران بايرن ميونيخ -
زيدان عن «رودريجيز»: ما فعله طبيعي والأمر انتهى -
نحس الوافدين و«ريمونتادا» السبيرز| ظواهر الجولة 31 من «البريميرليج» -
مصر والبحرين تنفذان التدريب المشترك "خالد بن الوليد 2017" -
الاخبار - رامي رضوان من واشنطن وابرز اللقاءات التى يناقشها الرئيس السيسي مع السيناتور جون ماكين -
تعديلات مواد قرار وزير الشباب بشأن حافز التفوق الرياضى لطلاب الثانوية العامة والدبلومات الفنية -
رئيس «لجنة زيارة بابا الفاتيكان» يعلن تفاصيل 26 ساعة يقضيها فرنسيس في مصر -
مستشفى ببنها تطرد طفلا رغم تدهور حالته.. والأم: «ابني بيضيع» -
98 مليون جنيه إيرادات شركة «النقل والهندسة» -
القوات الخاصة البحرينية تتدرب في مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

«خيرية الشارقة» تقدم مساعدات لـ 500 أسرة في سيريلانكا

Google+ Print
«خيرية الشارقة» تقدم مساعدات لـ 500 أسرة في سيريلانكا «خيرية الشارقة» تقدم مساعدات لـ 500 أسرة في سيريلانكا

افتتحت جمعية الشارقة الخيرية عدداً من المشاريع التنموية والخيرية بمناطق متفرقة في جمهورية سيريلانكا، وذلك خلال جولة قام بها وفد الجمعية برئاسة سلطان بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وبعضوية محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع، وبإشراف سفير الدولة في العاصمة كولمبو.

وأكد سلطان بن بطي المهيري، نائب رئيس مجلس الإدارة، أن الجمعية تسعى بشكل حثيث للوصول إلى الفقراء والمحتاجين في كل بقاع العالم، وذلك من خلال ما نقدمه من مساعدات وما ننفذه من مشاريع في العديد من الدول الفقيرة حول العالم.

مؤكدا أنه تنفيذا لتوجيهات الشيخ عصام بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة الجمعية فإن الجمعية رسمت خطتها الخيرية هذا العام لتغطي كافة الدول التي تشملها المساعدات في الخارج، حيث تأتي هذه الزيارة في أعقاب الانتهاء من تنفيذ عدد من المشاريع الوقفية والأيادي المنتجة التي تم تقديمها لأكثر من 500 أسرة فقيرة خلال جولة اليوم الأول للوفد في جمهورية سيريلانكا.

وأشار «المهيري» أنه تم تسليم 10 قوارب صيد متوسطة لعدد من فقراء المناطق الساحلية مزودة بكافة معداتها، وذلك بغرض توفير القوت اليومي لأهالي تلك المناطق من خلال صيد الأسماك، كما تم تسليم 10 مكائن خياطة لمستحقيها من الأرامل والمطلقات، بجانب تسليم 10 محلات بقالة لمحدودي الدخل بعد الانتهاء من تنفيذها بالكامل.

مشيرا أن الزيارة تضمنت افتتاح قرية ماجد الخيرية التي تنفذها الجمعية في منطقة باسيكودا، وتحتوي على 13 بيتا للفقراء ودورا للعبادة ملحق به بيت إمام ومصلى للسيدات كما تشتمل على دور لتحفيظ القرآن الكريم وعدد من دكاكين الوقف الخيري وخزان مياه ببئر ارتوازي لتوفير المياه العذبة بالمنطقة ، كما تم وضع حجر الاساس لبناء قرية خليفة الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، بجانب توزيع مساعدات الكسوة على أكثر من 50 يتيما.

 من جانبه شدد محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع على أهمية هذه المشاريع التي تأتي في إطار خطة الجمعية لتحويل عطاء المحسنين وتبرعاتهم إلى مساعدات تذهب للمئات من المحتاجين والفقراء، مشيرا أننا لمسنا نجاح جولة الوفد من خلال الفرحة التي عمت وجوه أسر المستحقين، وهو ما يدفعنا دائما إلى مزيد من الجهد لتوصيل رسالتنا الخيرية على أكمل وجه.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية