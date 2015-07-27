انطلاق «صيف آمن 2015» لتدريب الطلبة في أم القيوين

انطلقت صباح أمس النسخة السادسة من مبادرة تدريب الطلاب والطالبات الناجحين في الصف الثاني الإعدادي والمراحل الأعلى حتى المرحلة الجامعية، والتي تقيمها القيادة العامة لشرطة أم القيوين بإشراف قسم الإعلام والعلاقات العامة وبالتعاون مع جمعية أم القيوين الخيرية، خلال فترة الصيف تحت مسمى «مبادرة صيف آمن 2015»، وبمشاركة 52 طالبا وطالبة من الإمارة.

وانطلاقا من المسؤولية المجتمعية التي تحتم على جميع الجهات التعاون والتكاتف للحفاظ على أمن المجتمع، رأت القيادة العامة لشرطة أم القيوين أن من واجبها المساهمة في احتواء هؤلاء الطلبة، وعليه انطلقت هذه المبادرة لتحقيق عدة أهداف، أبرزها استغلال وقت الفراغ لدى الطلبة في فترة الإجازة الصيفية، وإكسابهم الخبرات اللازمة لممارسة الأنشطة الإدارية والتطوعية، بالإضافة لكسر حاجز الرهبة والخوف العام من رجال الشرطة، بما يساعد في تعزيز أمن واستقرار وطننا الغالي.

وتتيح هذه المبادرة للطلاب والطالبات الذين بلغ عددهم هذا العام 52 من مختلف المراحل الدراسية، التدرب على المهارات الإدارية والمكتبية لدى 7 جهات حكومية ومحلية في إمارة أم القيوين، بالإضافة للإدارات التابعة للقيادة.

وعبر محاضرة تنويرية أقيمت في إدارة المرور والدوريات، دعا المقدم أحمد راشد المزروعي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في شرطة أم القيوين، جميع الطلبة المنتسبين للتفاعل والالتزام بالمظهر اللائق، والعمل بتفان وإخلاص لتحقيق أقصى استفادة من الجهات المتعاونة في التدريب.