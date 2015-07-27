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"جماهير البحيرة": مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحف الإقليمية غير مسبوقة

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"جماهير البحيرة": مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحف الإقليمية غير مسبوقة "جماهير البحيرة": مبادرة "اليوم السابع" لدعم الصحف الإقليمية غير مسبوقة
أشاد مروان كريم، رئيس مجلس إدارة جريدة "جماهير البحيرة"، التى تصدر أسبوعيًا بمحافظة البحيرة، بمبادرة جريدة "اليوم السابع"، التى أطلقها الكاتب الصحفى الكبير خالد صلاح، رئيس التحرير، لرعاية الصحف الإقليمية، معتبرًا أن تلك المبادرة جاءت فى وقتها لتنقذ الصحافة المحلية مما هى فيه الآن.

وقال مروان كريم، إن مبادرة "اليوم السابع" من شأنها أن تعيد الحياة مرة أخرى إلى الصحافة المحلية والإقليمية، كى تلعب دورها المطلوب منها، فى دفع معدلات التنمية المحلية على أرض المحافظات، من خلال إلقاء الضوء على الإنجازات والسلبيات معًا، فى إطار رسالة الصحافة التى تستهدف التنوير والتثقيف والتنمية.

رؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف الإقليمية يواصلون الإشادة بمبادرة "اليوم السابع" لرعاية الجرائد المحلية..رئيس تحرير "القليوبية": إعادة إحياء للصحافة الإقليمية..جريدة القناة: تؤكد دورها الوطنى

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