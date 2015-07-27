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مميش: توزيع 50 مركبا على الصيادين خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة

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مميش: توزيع 50 مركبا على الصيادين خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة مميش: توزيع 50 مركبا على الصيادين خلال حفل افتتاح قناة السويس الجديدة
قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس فى تصريحات صحفية إن الرئيس عبد الفتاح السيسى سوف يقوم بتوزيع 50 مركب صيد جديدة على عدد من الصيادين أثناء حفل الافتتاح فى السادس من أغسطس القادم، وذلك لفتح أبواب رزق للصيادين مع فرحة افتتاح القناة الجديدة .

وأشار مميش إلى تشغيل عدد من المعديات الجديدة والتى تم تصنيعها فى الهيئة وإطلاق اسم القناة الجديدة عليها وذلك فى عدد من القطاعات داخل محافظات القناة للمساهمة فى توفير وسيلة نقل أمنة للمواطنين عبر قناة السويس مضيفا:"هناك معديات تعمل بالفعل فى نمرة 6 والقنطرة شرق وهى معديات جديدة تماما تعمل لأول مرة مشيرا إلى نجاح تجربة عبور السفن فى القناة الجديدة ".

وأكد الانتهاء من أعمال التكريك بالكامل برفع أكثر من 260 مليون متر مكعب رمال مشبعة بالمياه خلال تسعة أشهر فقط ورفع 340 مليون متر مكعب أتربة فى بداية المشروع خلال أقل من ثلاثة أشهر من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقال:"دخلنا موسوعة جينز للأرقام القياسية العالمية من خلال هذه الكميات التى تم رفعها من الأتربة والرمال وهى أكبر مشروع تكريك فى العالم حيث استخدمنا 75% من كراكات العالم وحققنا أرقاما غير مسبوقة عالميا".


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