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جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 16 إخوانيًا متورطين فى "أحداث المنصة"

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جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 16 إخوانيًا متورطين فى "أحداث المنصة" جنايات القاهرة تنظر اليوم تجديد حبس 16 إخوانيًا متورطين فى "أحداث المنصة"
تنظر، اليوم الاثنين، محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس 16 متهمًا من عناصر الإخوان، محبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالتورط فى أحداث العنف التى وقعت، أثناء اعتصام الإخوان بميدان رابعة العدوية، والمعروفة بـ"أحداث المنصة".

وأسندت النيابة العامة للمتهمين فى القضية المقيدة برقم 4393 لسنة 2013 جنح مدينة نصر ثان، ارتكاب جرائم القتل والشروع فى القتل بغرض الإرهاب وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص وحيازة وإحراز أسلحة بيضاء وحيازة مفرقعات ومتفجرات والتجمهر بغرض تعطيل سلطات الدولة عن أداء عملها والبلطجة وقطع الطريق واستعراض القوة بغية ترويع المواطنين والتخريب والإتلاف العمد للممتلكات العامة والخاصة، وإضرام النيران عمدا فى منشآت عامة وحكومية.

وأفادت التحقيقات أيضًا، أن المتهمين حرضوا المعتصمين على التجمهر فى طريق النصر وقطعه وتعطيل المواصلات وبناء أسوار من حجارة انتزعوها من رصيف الطريق، ووضعوا به المتاريس وحاولوا إشعال حريق بقاعة المؤتمرات، الأمر الذى أدى لاحتراق الحديقة الملحقة بها، وواصلوا إتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

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مصر 365