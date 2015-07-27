لسانك حصانك.. اتعرف على أعراض تخمر اللسان وأضراره وأسبابه

اللسان يتخمر، حقيقة يؤكدها الدكتور محمد المنيسى أستاذ أمراض الجهاز الهضمى والكبد بالقصر العينى وعضو جمعية أصدقاء الكبد بلندن، فاللسان يعانى الكثير دون أن نعلم، وكله بيدنا لا بيد غيرنا. أسباب تخمر اللسان

>وعن هذه الظاهرة، يؤكد أستاذ الجهاز الهضمى والكبد على أن اللسان يمر عليه الكثير من الطعام والمشروبات على مدار اليوم، ما يجعله عرضة للتخمر نتيجة تراكم البكتيريا والفطريات عليه، كما أن العديد من الممارسات غير الصحية تساعد على زيادة تخمره ووصوله إلى تلك المرحلة، ومنها:

>- إهمال غسيل اللسان واللثة عند غسيل الفم والأسنان

>- قلة المضمضة اليومية، وعدم الإنتظام على المضمضة مرتين على الأقل على مدار اليوم.

>- تناول الكثير من الطعام الدسم وغير الصحى، فنسبة تسببه فى تخمر اللسان أعلى من الطعام الصحى.

>- قلة تناول الخضراوات الورقية والتى تعد سبب حقيقى فى تنظيف اللسان واللثة.

>- شرب الكثير من العصائر المسكرة، وتناول السكريات بإفراط

>- قلة الاعتناء بالفم وصحة اللثة والأسنان. أضرار تخمر اللسان

>وفى السياق ذاته ذكر منيسى بعض أضرار تخمر اللسان على الصحة، ناصحا بتجنب هذه المشكلة والاهتمام بغسيل اللسان بفرشاة الأسنان مرتين يوميا على أقل تقدير، إضافة إلى المضمضة اليومية بالمياه مع إضافات صحية أخرى كالشاى والقرنفل والليمون وغيرها:

>- تخمر اللسان وإهمال تنظيفه يؤدى الى الاصابة بنزلات المعدة، والشعور بآلام فى البطن

>- -تخمر اللسان سبب فى زيادة معدل البكتيريا والفطريات فى الفم وتكاثرها بكثرة، ما يعد سبب ظهور طبقة بيضاء كثيفة على اللسان.

>- زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان والضروس بنسبة أعلى ممن يعتنى بصحة فمه

>-تخمر اللسان يزيد من فرص الإصابة بقرح اللثة وفقافيقها

>- تخمر اللسان سبب رئيسى فى انبعاث رائحة كريهة من الفم دون علاج، والتنظيف الدورى للفم علاج للتخمر وللرائحة.

شبكةعيونالإخبارية

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